Статистики заявили о подорожании бензина в Новосибирске. Фото: Олег Укладов

В Новосибирске продолжает дорожать бензин. Так, за минувшую неделю, с 31 августа по 6 сентября, цены выросли на все виды топлива. Об этом сообщили специалисты Новосибирскстата.

— На новосибирских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по стоимости от 44,15 до 47,10 рубля за литр, марки АИ-95 — от 47,15 до 49,95, марки АИ-98 — от 51,30 до 59,50, дизельное топливо — от 51,95 до 53,55 рубля за 1 литр, — говорится в сообщении статистиков.

При этом цена на дизельное топливо напротив упала — на 0,1%.

Статистики отметили, в прошлом году на аналогичной неделе, цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо не менялись. Однако было зафиксировано подорожание АИ-98 на 0, ,2%.

Согласно таблице, опубликованной статистиками, за год топливо заметно выросло в цене. Так, в 2020 году литр АИ-92 в Новосибирске стоил 41,38. В 2021 его цена достигла 45,60. АИ-95 в прошлом году стоил 44,73 за литр, в 2021 — 48,74. Заметнее всего вырос в цене АИ-98. Так, в на 35 неделе 2020 года он стоил 51,20 за литр, а в 2021 году подскочил в цене до 57,20. Что касается дизельного топлива, в прошлом году оно стоило 49,99, на 35 неделе 2021 года зафиксирована цена — 52,60.

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