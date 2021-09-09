Мошенники вымогают деньги у новосибирцев, звоня с номера Следкома

Деньги просят перевести на банковские карты. Фото: Архив «КП» Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителям Новосибирской области с номера приемной руководителя СК по региону звонят мошенники. Они вымогают деньги. Так, аферисты представляются сотрудниками СК и просят граждан оформить кредит и перечислить деньги на указанные ими номера.

— Сотрудники следственных органов не осуществляют эти звонки. Не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно — с подменой телефонного номера, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Следком призывает новосибирцев быть бдительными. В ведомстве напомнили, сотрудники СК и других организаций не имеют права требовать по телефону открытия счетов и перевода туда денежных средств.

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