Мошенники вымогают деньги у новосибирцев, звоня с номера Следкома

Деньги просят перевести на банковские карты. Фото: Архив «КП»
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жителям Новосибирской области с номера приемной руководителя СК по региону звонят мошенники. Они вымогают деньги. Так, аферисты представляются сотрудниками СК и просят граждан оформить кредит и перечислить деньги на указанные ими номера.
— Сотрудники следственных органов не осуществляют эти звонки. Не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно — с подменой телефонного номера, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.
Следком призывает новосибирцев быть бдительными. В ведомстве напомнили, сотрудники СК и других организаций не имеют права требовать по телефону открытия счетов и перевода туда денежных средств.
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