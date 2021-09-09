Суд вынес приговор сибиряку, платившему за покупки фальшивыми пятитысячными купюрами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который расплачивался в магазинах фальшивыми деньгами. Железнодорожный районный суд признал сибиряка виновным в хранении и сбыте поддельных купюр в среду, 8 сентября. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

— Суд установил, в июне 2021 сибиряк в Интернете купил у неустановленного лица 5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5 тысяч рублей. Фальшивки он получил по почте. Затем, 23 июня, одну из купюр он сбыл в магазине «Мир фруктов» в Железнодорожном районе, закупившись на 550 рублей. Еще одни 5 тысяч он разменял в магазине орехов, приобретя товар на 649 рублей, — рассказали в ведомстве.

Полицейские вычислили злоумышленника. Они осмотрели его машину — в ней они нашли остальные поддельные деньги. После экспертизы выяснилось, эти фальшивки изготовили при помощи струйной печати.

Известно, сибиряк возместил нанесенный ущерб в полном объеме.

Суд назначил новосибирцу наказание в виде 2-х лет лишения свободы, условно. Пока приговор в законную силу не вступил.

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