Из Новосибирска в Египет возобновятся прямые рейсы

Первый рейс полетит в Египет уже на этих выходных. Фото: Архив «КП» Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирцы смогут улететь прямым рейсом на курорты Египта уже в эти выходные. Так, 11 сентября вылетит первый прямой рейс Новосибирск-Хургада, а 18 сентября Новосибирск-Шарм-эль-Шейх. Перевозчиком выступит авиакомпания «Россия».

— Ранее полеты на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх осуществлялись только через Каир. При этом трансфер был очень длительный, около 9-10 часов, что было неудобно для туристов. Теперь из Новосибирска прямым рейсом будет летать авиакомпания «Россия», полетная программа начнется с 11 сентября в Хургаду. Туры будут сформированы по 10 дней и 11 ночей, с такой же продолжительностью будет и Шарм-эль-Шейх из Новосибирска прямым рейсом с 18 сентября, — рассказала КП-Новосибирск исполнительный директор НАТО Светлана Фоменко.

В расписании аэропорта «Толмачево» уже появились подробности о рейсе 11 сентября в Хургаду. Он полетит в 20:30 по местному времени. Время полета составит 7 часов 10 минут.

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