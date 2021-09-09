В Новосибирске эвакуировали Заельцовский суд из-за угрозы взрыва. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 9 сентября, в Новосибирске экстренно эвакуировали сотрудников и посетителей Заельцовского районного суда. Все произошло из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана.

— В здание суда вошла гражданка Латышева Екатерина Александровна, проходящая по одному из дел в качестве подсудимой. Охранник попросил ее предъявить документы и показать содержимое сумки. В ответ на это женщина заявила, что в ее сумке находятся гранатомет и граната. Пристав потребовал положить сумку на стол, а подсудимую проследовать за ним в специальное помещение для выяснения всех обстоятельств, — говорится в сообщении на сайте суда.

Кроме того, приставы оперативно вызвали экстренные службы. Из здания экстренно вывели всех сотрудников и посетителей.

Однако сообщение сибирячки оказалось ложным — взрывоопасных веществ и оружия в ее сумке не нашли. Сейчас суд вернулся к работе в штатном режиме.

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