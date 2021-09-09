В Новосибирской области планируют газифицировать 70 тысяч домов

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В правительстве Новосибирской области состоялось заседание регионального штаба по газификации. Совещание провел заместитель губернатора Сергей Семка. Участие в обсуждении приняли министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов, представители муниципальных образований и газораспределительных организаций.

В регионе сформировали план-график догазификации домов. В него включены 70 453 дома. Список будет дополняться данными от муниципальных образований.

По словам депутата Государственной Думы РФ Виктора Игнатова, главная проблема сейчас - решить, как газораспределительным станциям будут возмещать расходы по подведению труб к домам.

Напомним, в августе 2020 года «Единая Россия» провела рабочее совещание по вопросу газификации регионов. Партия предложила механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям, выступила с инициативой создания единого оператора по вопросам газоснабжения и предложила дать гражданам возможность получать все услуги по подключению газа через единое окно МФЦ.

Виктор Игнатов (в центре). Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Например, жители частного сектора Ленинского района Новосибирска говорят о том, что ГРС выставляет им большие счета за подведение газа к дому, в свою очередь компания поясняет, что пока им не понятен механизм того, как расходы за подведение труб будут оплачиваться. В рамках сегодняшнего совещания было сказано, что для всех газораспределительных компаний этот механизм будет разработан до 1 ноября. Они будут получать компенсацию из бюджета, - отметил Виктор Игнатов.

Министр ЖХК и энергетики региона Денис Архипов отметил, что в регионе разработают единую схему газоснабжения.

Прием предварительных заявок на догазификацию начался в регионе 26 июля 2021 года. Заявки принимаются на электронную почту администраций муниципальных образований, производственных подразделений Новосибирской области ООО «Газпром газораспределение Томск», в клиентском центре предоставления услуг ООО «Газпром газораспределение Томск». Также заявку можно подать на официальном портале Единого оператора газификации.