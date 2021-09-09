В ГИБДД рассказали, сколько детей погибли в ДТП в Новосибирской области в 2021 году

В ведомстве проводят профилактику трагических случаев.
Фото: Александр БОЙКО
В Новосибирской области выросло число аварий с участием детей. Об этом сообщили в ГИБДД по региону в среду, 8 сентября.
— 162 ДТП с детьми произошло в Новосибирской области за 8 месяцев 2021 года. Известно, в них погибли 6 несовершеннолетних, а 180 травмировались. Примерно половина случаев произошли летом. Так, 74 случились с детьми-пешеходами, 62 — с маленькими пассажирами, также произошли 16 ЧП с детьми на велосипедах, — рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят профилактику, направленную на снижение подобных случаев. Полицейские встречаются со школьниками и проводят для них уроки безопасности. Они напоминают ребятам о важности соблюдения ПДД.
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