Под Новосибирском волонтеры ищут 43-летнего мужчину с седой бородой

С собой у мужчина нет никаких личных вещей. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В городе Обь Новосибирской области без вести пропал 43-летний Александр Демин. Местонахождение мужчины неизвестно со 2 сентября 2021 года.

— Мужчина сам из другого региона. В Новосибирске находился проездом, прилетел из командировки. В день исчезновения его видели в городе Обь. В Новосибирске остались его документы, деньги, телефон. Куда бы мог пойти, к кому и почему не вернулся за своими вещами — неизвестно, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Особые приметы: мужчина носит бороду.

Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, седые волосы, глаза голубые.

В день исчезновения на нем была красная куртка, темно-синяя футболка, черные брюки, серые кожаные туфли.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом по номеру 112 или 8 800 700-54-52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.