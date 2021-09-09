В бывшем военном городке Новосибирска планируют открыть музей современного искусства

В музее будут представлены современные композиции. Фото: Архив «КП»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске на территории бывшего военного городка планируют открыть музей современного искусства. План постройки подготовят к следующему году.
— Это лишь планы, и пока об этом рано говорить, потому что есть концепция развития военного городка от мэрии, но мы надеемся, что у нас получится открыть данный музей, — рассказала КП-Новосибирск вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
На сегодняшний день на территории бывшего военного городка № 17 находится более 30 зданий. Все они признаны памятниками истории регионального значения.
Напомним, незадействованный земельный участок региону передал министром обороны РФ Сергей Шойгу после обращения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
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