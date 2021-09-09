В Новосибирске пенсионер на «Лексусе» врезался в столб. Фото: "МАСС".

Жесткое ДТП случилось на Бердском шоссе в Новосибирске. Там в среду, 8 сентября, вблизи поворота на Университетский проспект, в столб влетел кроссовер «Lexus RX330». На месте ЧП работали спасатели МАСС.

— Сотрудники службы провели разведку. Выяснилось, в аварии пострадал водитель «Лексуса». Его извлекли из покореженного авто и передали бригаде «скорой». Известно, 66-летний сибиряк получил травму головы, — рассказали в МАСС.

Известно, 66-летний сибиряк получил травму головы. Фото: "МАСС".

Спасатели также обеспечили противопожарную безопасность машины. А еще стабилизировали кроссовер, чтобы тот не выехал на проезжую часть.

В МАСС напомнили, в случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, нужно звонить по номерам: 112, 231-06-49.

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