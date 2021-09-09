Новосибирец ради отдыха в Турции оплатил долг по алиментам в 400 тысяч рублей. Фото: Виталий КАРНАУХ

Житель Новосибирска задолжал своему ребенку более 400 тысяч рублей. Чтобы вылететь за границу, сибиряк решил погасить долг. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

— По решению суда 39-летний новосибирец кроме ежемесячных платежей должен был выплатить своему ребенку 430 тысяч рублей. Но он не согласился с задолженностью и отказался ее оплачивать. Из-за этого к сибиряку применили методы принудительного взыскания. Его счета арестовали, запретили совершать сделки с недвижимостью, а также выезжать за границу, — уточнили в ведомстве.

В конце августа сибиряк сам пришел к приставам. Он осознал, что его отдых в Турции может сорваться, поэтому погасил крупный долг.

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