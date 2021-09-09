Полицейские поймали сибирячку, обокравшую спящую в поезде женщину. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске транспортные полицейские задержали 46-летнюю горожанку. Сибирячка ограбила пассажирку поезда «Москва-Владивосток». Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

— Злоумышленница была на вокзале ночью. Он услышала объявление о прибытии на стоянку пассажирского поезда. Дождавшись его, она зашла в плацкартный вагон. Там она убедилась, что за ее действиями никто не наблюдает. В одном из полукупе воровка вытащила из-под подушки спящей пассажирки сумку с деньгами и документами и вышла на перрон. Из сумочки она достала 2,5 тысяч рублей, а остальное выбросила в мусорку, — уточнили в ведомстве.

Воровка старалась остаться незамеченной, однако ей не удалось. Сибирячку сняли камеры видеонаблюдения. Женщина решила не заходить в здание вокзала, а перелезла через забор и скрылась.

Транспортные полицейские предупредили, кражи на вокзалах часто происходят во время сна пассажиров. В связи с чем им нужно сохранять бдительность и не оставлять вещи без присмотра.

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