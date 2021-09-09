В Новосибирске ухо у школьницы опухло настолько, что сережку ей снимали спасатели

Специалисты справились с работой за несколько минут. Фото: Спасатели МАСС
В Новосибирске спасатели помогли девочкам-подросткам, которые сами не смогли снять украшения. В первом случае девушка не смогла снять сережку с левого уха из-за сильного отека. Во втором — палец под кольцом сильно опух у 17-летней сибирячки.
— В каждом случае специалисты справились со своей работой в течении нескольких минут и освободили девушек от мешающих украшений, — сообщает пресс-служба Спасатели МАСС.
Спасатели напоминают, если украшение доставляет дискомфорт, нужно вовремя снять его, чтобы избежать серьезных проблем.
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