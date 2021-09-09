В Новосибирске ухо у школьницы опухло настолько, что сережку ей снимали спасатели

Специалисты справились с работой за несколько минут. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели помогли девочкам-подросткам, которые сами не смогли снять украшения. В первом случае девушка не смогла снять сережку с левого уха из-за сильного отека. Во втором — палец под кольцом сильно опух у 17-летней сибирячки.

— В каждом случае специалисты справились со своей работой в течении нескольких минут и освободили девушек от мешающих украшений, — сообщает пресс-служба Спасатели МАСС.

Спасатели напоминают, если украшение доставляет дискомфорт, нужно вовремя снять его, чтобы избежать серьезных проблем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.