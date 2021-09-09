В Новосибирске иномарка заблокировала движение на перекрестке после жесткого ДТП

Передняя часть машины серьезно пострадала. Фото: «АСТ-54»
В четверг, 9 сентября, в Новосибирске на пересечении улиц Народной и 25 лет Октября произошло столкнулись два автомобиля. Информация о ДТП появилась в соцсети.
— Стоит разбитый седан, второго участника аварии не видно, — пишет очевидец.
На кадрах, опубликованных в группе «АСТ-54» видно, автомобиль получил серьезные повреждения - у него смяло капот.
Известно, авария затруднила движение на перекрестке.
О пострадавших пока ничего неизвестно. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
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