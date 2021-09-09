Пробки в Новосибирске на утро 9 сентября 2021 года: затор на улице Котовского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 9 сентября 2021.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 9 сентября 2021 года: затор образовался на улице Котовского. Также из-за ДТП не проехать на улице Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Ватутина, Троллейной и Титова. Затор образовался на улице Выставочной. Движение по улицам Немировича-Данченко, Студенческой и Блюхера также затруднено.
На правобережье пробка традиционно сковала Большевистскую улицу — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Заторы наблюдаются также на улицах Гурьевской, Кирова и Никитина. Движение по улице Восход также затруднено.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 9 сентября, составил 6 баллов.
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