В Новосибирске на избирательных участках заработают пункты вакцинации от коронавируса

Желающие могут вакцинироваться от Covid-19. Фото: Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в дни выборов, 17, 18 и 19 сентября, на избирательных участках можно будет вакцинироваться от ковида. Об этом вчера, 8 сентября, рассказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

— Вакцины в регионе достаточно. Кроме того, у нас есть вся необходимая медицинская инфраструктура для усиления темпов вакцинации. В дни выборов на избирательных участках будут организованы прививочные пункты. Помещения будут оснащены всех необходимым, — рассказала Лада Шалыгина.

На сегодняшний день в Новосибирской области есть 95 пунктов вакцинации. Из них 23 мобильных пункта находятся на территории Новосибирска, 10 пунктов в области, также работают 97 мобильных прививочных бригад.

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