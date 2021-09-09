Видео с «ГАЗелью», сгоревшей в Октябрьском районе Новосибирска, появилось в соцсетях

По словам очевидцев, машина везла лошадь. Фото: стоп-кадр.

В Октябрьском районе Новосибирска сгорела «ГАЗель». Пожар случился в среду, 8 сентября. Кадры полыхающего транспорта в соцсети опубликовали очевидцы.

— Пожар произошел у перекрестка Лобова и Нижегородской. До прибытия огнеборцев пламя полностью охватило кузов транспортного средства, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев ЧП, «ГАЗель» перевозила лошадь.

— Лошадь в ней везли. Водитель успел ее спасти! — написали свидетели пожара.

На кадрах с места случившегося видно, огонь серьезно повредил машину — восстановлению она не подлежит.

— Ликвидировали возгорание в 16:18. Тушили пожар 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Смотреть видеосюжет Горит Газель

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