Видео с «ГАЗелью», сгоревшей в Октябрьском районе Новосибирска, появилось в соцсетях

По словам очевидцев, машина везла лошадь. Фото: стоп-кадр.
В Октябрьском районе Новосибирска сгорела «ГАЗель». Пожар случился в среду, 8 сентября. Кадры полыхающего транспорта в соцсети опубликовали очевидцы.
— Пожар произошел у перекрестка Лобова и Нижегородской. До прибытия огнеборцев пламя полностью охватило кузов транспортного средства, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев ЧП, «ГАЗель» перевозила лошадь.
— Лошадь в ней везли. Водитель успел ее спасти! — написали свидетели пожара.
На кадрах с места случившегося видно, огонь серьезно повредил машину — восстановлению она не подлежит.
— Ликвидировали возгорание в 16:18. Тушили пожар 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
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