«Дочь возвращается в семь вечера»: в Новосибирске родители школьников пожаловались на вторую смену

Большинство сибиряков недовольны второй сменой у детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый учебный год для новосибирских школьников только начался, однако родители многих из них не могут сдержать негодования насчет расписания занятий. Большинство сибиряков недовольны второй сменой у детей.

— Дочка со школы приходит иной раз в семь-восемь вечера. На уроки силы не всегда остается, приходится делать их утром. Так не хватает времени ни на что кроме учебы. Ни на какие кружки записаться, ни погулять ребенку сходить. Ни даже дома с семьей время провести нормально, — рассказала КП-Новосибирск мама одной из учениц школы №199. — Причем, осенью-весной еще ничего, а вот зимой, когда уже темнеет рано, я от окна не отхожу. Встречать ее не всегда возможность есть, а так страшно одну отпускать, мало ли что случится. Райончик-то у нас неспокойный.

Некоторые сибиряки, в свою очередь, рассказывают, что детям, в целом, гораздо тяжелее учиться по вечерам.

— Дочка говорит, что ей в первую смену гораздо удобнее учиться, и успевает она больше. И занятия проще встроить в график, и времени свободного больше. Кроме того, это не сбивает ребенку режим дня, — поделилась с КП-Новосибирск мама ученицы одной из гимназий в Октябрьском районе города.

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