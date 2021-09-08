Сибирячка с ребенком сбежала из Барнаула в Новосибирск

Парень написал заявление в полицию.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Из Барнаула в Новосибирск сбежала 22-летняя девушка вместе с годовалой дочерью. В полицию об их пропаже сообщил жених пропавшей.
— Парень переживал и не знал, где находится его возлюбленная. Ранее она не пропадала, но была судима еще в раннем возрасте за кражу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Чуть позже беглянка сама вышла на связь. Она сказала, что вышла замуж и не хочет говорить, где именно живет в Новосибирске. Однако ее прошлый жених до сих пор предпринимает попытки ее найти.
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