Новосибирец нашел редких солдатиков на помойке в Академгородке

Опытный поисковик сразу заметил интересные вещи. Фото: предоставлены героями публикации

Новосибирский реконструктор Александр Степанов нашел на помойке редких солдатиков из 90-х. Он обратил внимание на винтажные чемоданы и китель пограничника, лежавший рядом, и решил проверить содержимое:

— Редкость в них и привлекла, я таких раньше не видел. Мы вроде бы давно этим занимаемся, но вот такие впервые попались. Мы отнесли их в музей истории Академгородка, там разобрали: ковбои, индейцы, пираты и рыцари. В коллекции были фигурки рыцарей фирмы Popo, сделанные по европейским лекалам. На рубеже 90-х — 2000-х эта коллекция была бы мечтой мальчишки, — сообщил новосибирец Александр Степанов.

Редкие рыцари из 90-х пополнят фонды музея. Фото: предоставлены героями публикации

Александр предположил, что коллекцию выкинули за ненадобностью вместе с кителем пограничника.

— Теперь фигурки станут частью музейной коллекции, у нас уже немало игрушечных солдатиков времен СССР. После полного описания мы сможем организовать выставку игрушек детей разных поколений, — сообщила основатель Интегрального музея истории Академгородка Анастасия Близнюк.

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