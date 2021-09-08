Под Новосибирском грузовик выехал на встречку и врезался в легковушку

Под Новосибирском грузовик выехал на встречку и врезался в иномарку. Фото: Кадр из видео

Под Новосибирском грузовик выехал на встречку и врезался в иномарку. Последствия аварии, случившейся вечером, 8 сентября, засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— На границе Бердска водитель грузового автомобиля, не обратив внимания на знаки, поехал под мостом по полосе, предназначенной для встречного движения, что привело к лобовому столкновению, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где было опубликовано видео.

На кадрах ролика видно, что из-за случившегося ДТП на участке дороги образовалась небольшая пробка.

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