Под Новосибирском пенсионер умер у отдела полиции, куда пришел жаловаться на мошенников

На место выезжала реанимационная бригада.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области пенсионер умер рядом с отделом полиции. ЧП произошло в городе Искитиме. Мужчина пришел в отдел, чтобы написать заявление о мошенничестве.
— Когда сибиряк подошел к отделу, то сел на скамейку рядом с ним. После чего он потерял сознание и у него посинела кожа. Полицейские тут же вызвали скорую помощь, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Врачи не успели спасти пенсионера. Они констатировали его смерть на месте.
— Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность, — уточнил источник.
Известно, что сибиряк наблюдался у кардиолога.
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