В Новосибирске женщина-конвоир умерла от коронавируса

Сибирячка лежала в больнице с августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина-конвоир из Новосибирска скончалась в больнице от коронавируса. Она попала туда примерно 12 августа.

— Сначала женщина обратилась с тем, что у нее обострилась бронхиальная астма. В итоге поднялась температура и появились признаки ОРВИ. У сибирячки взяли мазок на COVID-19, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В итоге анализы показали положительный результат. По словам источника, у нее обнаружили пневмонию.

— Женщина лежала в больнице до 5 сентября. Именно в этот день она и скончалась, — говорит источник.

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