В Новосибирске женщина-конвоир умерла от коронавируса

Сибирячка лежала в больнице с августа.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Женщина-конвоир из Новосибирска скончалась в больнице от коронавируса. Она попала туда примерно 12 августа.
— Сначала женщина обратилась с тем, что у нее обострилась бронхиальная астма. В итоге поднялась температура и появились признаки ОРВИ. У сибирячки взяли мазок на COVID-19, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
В итоге анализы показали положительный результат. По словам источника, у нее обнаружили пневмонию.
— Женщина лежала в больнице до 5 сентября. Именно в этот день она и скончалась, — говорит источник.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер