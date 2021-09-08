В Новосибирске женщина установила во дворе дома двухметровый забор

В Новосибирске жительница дома на улице Белинского №6\1 установила на углу многоэтажки двухметровый забор. Фото: Кадр из видео "Вести-Новосибирск"

В Новосибирске жительница дома на улице Белинского №6\1 установила на углу многоэтажки двухметровый забор. По словам местных жителей, сибирячка, чья квартира находится на первом этаже, была недовольна тем, что под ее окнами часто ходят люди — ведь дорога около этого дома пользовалась популярностью.

Сейчас конструкция преграждает пусть не только для всех, кто привык ходить этой дорогой на работу или учебу, но и буквально «выгоняет» на проезжую часть жителей примыкающей многоэтажки на улице Белинского, 6. Теперь обойти дом они могут только прямо по дороге.

Мы спросили у юриста Константина Зиновьева, имеют ли вообще право жильцы устанавливать подобные конструкции в своем дворе:

— Для начала нужно понять, на чьей вообще территории располагается этот забор. Потому что иногда, границы придомовых территорий проходят весьма нестандартно, порой, даже по стене самого дома. И, есть вероятность, что это вообще уже может быть участок земли, не принадлежащий жителям этой многоэтажки. В таком случае, конечно, они не имеют никакого права что-либо там устанавливать, — пояснил КП-Новосибирск Константин Зиновьев. — Однако, даже в том случае, если эта территория все-таки принадлежит дому, то установку подобных конструкций нужно согласовывать со всеми жильцами дома. При этом, может сложиться такая ситуация, что даже если они все будут согласны, но подобная конструкция будят затруднять доступ пешеходов и водителей к соседним домам, то должен быть предусмотрен вариант организации сервитута.

По словам юриста, незаконно установленный забор могут снести, а инициатора этой установки — оштрафовать. В свою очередь, недовольные новый конструкцией люди, могут обратиться с жалобой в прокуратуру.

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