Погода в Новосибирске на 9 сентября 2021 года: дожди и штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о сильном ветре до 20 м/с. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 9 сентября 2021 года больше похожа на привычную осеннюю. В городе резко похолодает и будет лить дождь, усилится и ветер.

— Ночью в Новосибирске будет +10…+12 градусов и немного теплее днем — всего +12..+14. Будет переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Западный ветер в течение дня усилится до 18-20 метров в секунду. По области воздух будет похолодание до +12 градусов, ночью возможны заморозки до -2. Будет также кратковременный дождь с грозой, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Похожий прогноз дает «Яндекс Погода». По данным сервиса, небольшой дождь будет идти весь день и резко похолодает до 12 градусов.

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