В Новосибирской области подсчитали количество миллионеров

Новосибирская область оказалась на третьем месте из числа регионов СФО по количеству миллионеров. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Эксперты-аудиторы подсчитали, сколько жителей Новосибирской области зарабатывают в месяц от одного миллиона рублей и выше. Наш регион оказался на третьем месте из числа регионов СФО по количеству миллионеров.

— В общую выборку по стране вошли 28,8% всех крупных и средних предприятий. Высчитанные по ним доли работников с заданным уровнем зарплат впоследствии распространены на все крупные и средние предприятия, что предусмотрено методологией Росстата, — сообщили в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая провела исследование

В Сибири больше всего миллионеров оказалось в Кемеровской области, там подобную зарплату получают 136 человек, на втором месте — Красноярский край, где живут 113 миллионеров. Новосибирская область заняла третью строчку этого рейтинга — у нас в регионе более миллиона за месяц зарабатывают 97 человек. В столице же уровень миллионеров один из самых высоких — там их проживает около 10,4 тысячи человек.

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