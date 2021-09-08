В Новосибирск придет похолодание до +12 градусов

На Новосибирск надвигается ощутимое похолодание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Новосибирск надвигается ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, уже на этой неделе температура воздуха может опуститься до +12 градусов. Сибиряков ожидают также дожди и грозы.

— В четверг, 9 сентября, температура воздуха ночью опустится до +10…+12 градусов, днем — до +12…+14 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 8-13 метров в секунду, местами возможны порывы до 18 метров в секунду. Ночью ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозы. Днем — местами небольшой дождь, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В пятницу, 10 сентября, температура воздуха ночью составит +6..+8градусов, днем +16..+18 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Осадков в этот день быть не должно. В субботу, 11 сентября, в регионе немного потеплеет — температура воздуха поднимется до +10..+12 градусов ночью, днем — до +14..+16 градусов. Утром и днем возможны кратковременный дождь, местами грозы.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Однако, по их данным, дожди в Новосибирске будут идти вплоть до воскресенья, 12 сентября.

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