В Новосибирске 156 дорог отремонтируют на дополнительные средства по решению Губернатора

Новосибирску в 2021 году выделено из федерального и областного бюджета 6,3 миллиардов рублей на дорожно-транспортный блок. Фото: Правительство Новосибирской области

Решение Правительства Новосибирской области о дополнительном финансировании дорожной отрасли в Новосибирске позволит дополнительно отремонтировать 96 автомобильных дорог, порядка 60 дорог в частном секторе и тротуары на 22 улицах города. Всего Новосибирску в 2021 году выделено из федерального и областного бюджета 6,3 миллиардов рублей на дорожно-транспортный блок.

О том, как проходят работы на дорожных объектах города рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. Он также напомнил, что этим летом Губернатор Андрей Травников принял решение выделить дополнительные 278 миллионов рублей на ремонт дорог в областном центре. По 85 объектам общей площадью более 230 квадратных метров было заключено 4 контракта со сроком исполнения до 1 сентября текущего года.

— Мы проводим контроль каждого объекта на предмет качества выполняемых работ. Из 80 завершенных объектов минтрансом региона в настоящее время проверено 75, и по 27 выявлены замечания, связанные с нарушением физико-механических свойств, дефектом покрытий и незавершенным внешним обустройством колодцев, — отметил Анатолий Костылевский.

Дополнительное финансирование было направлено в дорожную отрасль Новосибирска в рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина. Из данных федеральных средств решением Правительства региона 281 миллион рублей был направлен на дорожные объекты города Новосибирска. По словам министра, в настоящее время за счет этих средств проводятся работы на 11 улицах: Плановая, Кирова, Октябрьская магистраль, Богдана Хмельницкого, Мичурина, Каменская, Гоголя, Комсомольский проспект, Кошурникова и Ленина.

Также 180 миллионов рублей средств резервного фонда областного бюджета по решению Правительства региона направлены на ремонт дорог частного сектора (порядка 60 объектов) и ремонт тротуаров на 22 улицах. Как отметил министр, по тротуарам контракты уже в работе, по дорогам частного сектора объявлены торги, после завершения которых список будет уточнен. Строительно-монтажные работы запланированы на октябрь 2021 года.

Продолжаются работы и по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В настоящее время в рамках реализации нацпроекта в Новосибирске реализуются работы на 37 объектах, из них 30 — вводные. В нормативное состояние в текущем году будет приведено 41,7 км дорог.

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