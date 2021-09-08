ВТБ предоставит своим клиентам доступ к «социальному казначейству» в 2022 году

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Это позволит клиентам банка, указавшим свою карту как основную для зачисления соцвыплат, получать государственные пособия без обращения в госорганы. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе Московского финансового форума.

«Социальное казначейство» предусматривает проактивное перечисление средств получателям социальных выплат от государства. Клиенту достаточно один раз указать банковскую карту для зачисления этих пособий, и далее все выплаты (например, при рождении ребенка, наступлении пенсионного возраста и в других случаях) будут перечисляться на указанный счет без дополнительных заявлений.

ВТБ намерен подключиться к реализации сервисов «Социального казначейства» одним из первых в начале 2022 года. Сервис банка избавит клиентов от необходимости заполнять реквизиты счета вручную и позволит в ВТБ Онлайн узнать о доступных мерах социальной поддержки. Назначить счет для получения всех государственных пособий можно будет как в мобильном приложении банка, так и на едином портале Госуслуг.

- В России на сегодняшний день действуют около 400 видов федеральных и региональных мер соцподдержки, при этом жителям нашей страны доступны более 30 тысяч видов адресной помощи. Людям часто непросто разобраться в том, какую помощь от государства можно получить в каждой жизненной ситуации, при этом для каждого пособия нужно заполнить свое заявление. Социальное казначейство – яркий пример применения передовых цифровых технологий для упрощения адресной помощи населению со стороны государства. Дополнительно будет решена проблема обращений за пособиями несвоевременно или по некорректному адресу, – заявил в ходе форума Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, ВТБ готов обсудить запуск механизма, который позволит проводить госвыплаты через Систему быстрых платежей по номеру телефона – для этого необходимо будет обеспечить доступ к быстрой смене реквизитов счета по требованию пользователя.

Ранее ВТБ поддержал государственные выплаты на детей школьного возраста, начислив родителям дополнительно 10% от размера пособия.

В этом году ВТБ также дополнительно начислит 20% от размера единовременной госвыплаты тем, кто до конца октября переведет зачисление пенсии на карту ВТБ.