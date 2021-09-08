В Новосибирске воры вынесли из салона красоты сейф и волосы на 9,5 миллионов рублей

Всего украли 60 париков. Фото: Архив «КП»
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Новосибирске неизвестные ограбили салон красоты на улице Державина. Из студии украли сейф с деньгами и дорогостоящие искусственные волосы. Инцидент произошел в ночь вторник, 7 сентября. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
— По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в ведомстве.
Предварительно известно, сумма ущерба составила 9,5 миллионов рублей.
На данный момент полицейские проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.
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