В Новосибирске от коронавируса умерли 9 человек за сутки: самой младшей женщине среди них было 48 лет

Число заболевших ежедневно понемногу снижается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 8 сентября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Среди них — 48-летняя женщина. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

—Скончались двое мужчин в возрасте 61 год, 68 лет и семь женщин в возрасте 48, 67, 70, 7, 78, 82 и 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 740 человек, — сообщили в областном оперативном штабе.

Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находится 158 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 14 пациентов.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 160 человек, выздоровели 115 пациентов.

С начала эпидемии ковидом переболели 59 843 человека, в том числе 4 663 ребенка, выздоровели 48 456 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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