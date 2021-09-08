«Последние годы он очень страдал»: Лев Лещенко прокомментировал смерть сценографа Бориса Краснова

Лев Лещенко прокомментировал смерть сценографа Бориса Краснова. Фото: NEWS.ru.

Известный исполнитель Лев Лещенко прокомментировал смерть сценографа Бориса Краснова. Он скончался на 61-м году жизни в ночь на 7 сентября. По словам Лещенко, из жизни ушел великий человек, который много сделал для мира шоу-бизнеса. Об этом певец заявил в беседе с изданием NEWS.ru.

— Он работал со всеми нашими известными артистами. Художник прекрасный, режиссер, постановщик, человек, обладающий многими талантами. Последние годы он страдал очень, мы все переживали. Можем утешить себя только тем, что останутся его сценические работы и картины, — поделился артист.

Незадолго до смерти Краснов перенес ковид. А уже после болезни у него случился второй инсульт. Он обернулся фатальными последствиями — у декоратора отказала часть тела, а поражение мозга врачи оценили в 85 %. Сценограф впал в кому, а затем умер.

Умерший был художником-сценографом, дизайнером, продюсером и лауреатом крупных российских премий. Он работал со многими знаменитостями. Среди них — Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев.

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