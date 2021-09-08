Из Новосибирска пытались незаконно вывезти 100 тысяч долларов США в 2021 году

63 граждан пытались нарушить закон. Фото: Архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таможенники пресекли попытки вывоза валюты из Новосибирска. Их общая сумма за 2021 год составила 100 тысяч долларов США. По данным таможни, число подобных нарушений в регионе растет.

— С января по август 2021 года сотрудники таможни обнаружили, что нелегально, без декларирования, 36 граждан пытались в 2021 году вывезти деньги из России. По каждому факту было возбуждено административное дело. В 56 случаев был зафиксирован вывоз из России и 7 фактов ввоза наличных денег более 10 тысяч долларов США. А в трех случаях сумма превышала 100 тысяч долларов США единовременно, — сообщили в пресс-служба ведомства.

По факту нарушений возбуждено 36 административных дел. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, их количество выросло на 10.

Как отмечают таможенники, большинство нарушений происходят из-за элементарного незнания закона о порядке вывоза крупных сумм за границу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.