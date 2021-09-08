Полицейские ищут сибиряка со шрамом на руке, ограбившего подростка на улице. Фото: ГУ МВД по НСО.

Полиция Новосибирска разыскивает мужчину, забравшего у подростка мобильный. Он ограбил несовершеннолетнего накануне, 7 сентября, у дома № 31а на улице Доватора.

— Техникой злоумышленник завладел обманным путем, после чего поспешил скрыться. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его личность устанавливается, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Приметы грабителя — 25-30 лет, худощавое телосложение, на предплечье правой руки у него заметен шрам со швами.

В момент преступления на нем были: черная кепка, черная футболка с надписью «MuayThai», кроссовки черного цвета и черные с белыми лампасами спортивные штаны.

Полицейские просят всех, кому что-то известно о метонахождении подозреваемого, сообщить об этом по телефонам — 232-14- 14 или 232-15-07. Анонимность гарантирована.

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