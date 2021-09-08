В Новосибирске мужчина с криками о помощи разнес прилавок магазина

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Трижды за минувшие сутки клиенты Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обращались к охране для того, чтобы избавиться от присутствия граждан, ведущих себя крайне неадекватно.

Первый вызов группы быстрого реагирования по этому поводу произошел в Заельцовском районе в 17.20. Охранник торгового центра сообщил, что нетрезвый мужчина сначала бросался на припаркованные у здания автомобили, а затем попытался войти внутрь, но не через вход, а по эстакаде - пробираясь через ряды тележек. Прибывшие на вызов бойцы ГБР были вынуждены спасать и окружающих, и самого странного гражданина, который мог пострадать от своих же действий.

Следующий сигнал тревоги поступил в дежурную часть Агентства в 21.48. В магазине разливных напитков в Октябрьском районе другой мужчина тоже вел себя весьма странно - кидался всем телом на торговый прилавок с истошным криком «Помогите!». До приезда группы он успел сломать в магазине весы и стойку прилавка, чем причинил материальный ущерб на сумму более 20 тысяч рублей. Прибывшие на вызов «гвардейцы» скрутили гражданина, надели на него наручники и передали полицейским. Перед тем как задержанный отправился в отдел полиции, его осмотрели вызванные на место происшествия работники скорой помощи. Возникло предположение, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.

Последний за сутки случай странного поведения пьяного человека произошел в 21.52 в магазине в Первомайском районе. О том, что мужчина вел себя неадекватно, бойцы ГБР узнали от продавцов, но самого нарушителя они не застали. Узнав, что вызвана охрана, хулиган быстро покинул торговое учреждение.

Практика показывает, что странное поведение часто бывает вызвано употреблением веществ, изменяющих сознание, - наркотиков, психотропов или алкоголя.