Диспансеризация для переболевших коронавирусом в Новосибирске 2021: адреса больниц, как пройти

Для переболевших ковидом пройдет углубленная диспансеризация, с дополнительными обследованиями. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Диспансеризация для переболевших коронавирусом в Новосибирске 2021: минздрав региона запустил масштабную акцию «Заботимся о здоровье вместе». С 6 по 23 сентября на передвижных медкомплексах сибиряки смогут пройти полное обследование.

— Для жителей региона организованы профилактический медосмотр, диспансеризация взрослых из групп риска, а также углубленная диспансеризация для людей, переболевших коронавирусом, — сообщили в минздраве области.

Кроме первого этапа диспансеризации, можно также пройти флюорографию, маммографию, поставить прививку от гриппа или коронавируса, сдать экспресс-тест на ВИЧ.

Всего в регионе будут работать 14 передвижных комплексов с 9 до 18 часов.

Новосибирск:

— ул. Кубовая, 103/2, торговый центр «Стрижи»: 13-15 сентября;

— ул. Автогенная, 71, терапевтическое отделение: 14-15 сентября;

— ул. Узорная, 1/1, общая врачебная практика: 13-14 сентября;

— ул. Ключ-Камышенское Плато, д.1/1, Планетарий: 16-17 сентября;

—ул. Звездная, 5, общая врачебная практика: 15-16 сентября;

— ул. Боровая Партия, 13, общая врачебная практика: 16-17 сентября;

Бердск:

— ул. Гранитная, 6а: 6-8 сентября;

— ул. Новосибирская, 10, общая врачебная практика: 9-10 сентября;

— ул. Ленина, 89/1: 13-14 сентября;

— ул. Северная, 2: 15 сентября;

Новосибирский район:

— с. Каменка, м-н Олимпийской славы, 1: 13-14 сентября;

— с. Сосновка, Участковая больница: 9 и 21 сентября;

— с. Кубовая, ул. Школьная, 22, ФАП: 10 и 22 сентября;

— п. Красный яр, Врачебная амбулатория: 16 и 23 сентября.

Для прохождения вакцинации и диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт, страховой полис и СНИЛС.

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