В Новосибирске мужчина сжег труп болеющего раком родственника в лесу

Тело мужчина сжег в лесу. Фото: Архив «КП»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирец сжег тело родственника в лесу. Информация о случившемся распространилась в соцсетях. Сообщалось, что труп принадлежал некому 51-летнему Дмитрию Скрячеву, который умер 31 августа. Мужчина долгое время болел раком.
— Труп действительно найден. На данный момент ведется проверка по установлению всех деталей произошедшего, — сообщили КП-Новосибирск в СК РФ Новосибирской области.
Известно, что перед смертью сибиряк просил его кремировать.
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