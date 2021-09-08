Новосибирские полицейские ищут 17-летнего подростка со шрамом на руке

Подросток пропал без вести. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске ищут пропавшего без вести 17-летнего Козлова Сергея. Юноша ушел из дома в деревне Шмонина еще 15 августа. По сей день о его местонахождении ничего не известно.

— На вид 17 лет, среднего телосложения, рост 175 см, на предплечье левой руки шрам 7 см, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Если вы знаете о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам: (8-383) 232-15-69, 342. анонимность гарантирована.

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