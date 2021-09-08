Стало известно, сколько пар развелись в Новосибирской области в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Новосибирской области зарегистрировали 6 257 разводов. При этом на 100 единиц брака в регионе приходится 83 развода. Такие данные сообщили в Новосибирскстате накануне, 7 сентября.

— Предварительно известно, в первом полугодии 2021 года в Сибирском федеральном округе зарегистрировали 43,9 тысяч браков. Это на 27,7% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Разводов при этом зафиксировано 38,100 тысяч. Это на 32,4% больше, — уточняют статистики.

Как сообщили в Новосибирскстате, в 2021 в Новосибирской области зарегистрировали 7 582 брака. Таким образом, регион оказался на месте в СФО по числу бракосочетаний в этом году. На первом месте — Красноярский край. Там сыграли 8 077 свадеб. Что касается количества разводов, то здесь отличилась Республика Алтай. Там на 100 браков приходилось 103 развода в 2021 году. Меньше всего пары разводятся в республике Тыве — 56 разводов на 100 единиц брака.

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