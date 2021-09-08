Ученый из Академгородка рассказал энергетикам о вакцинации

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Ученые понятным и простым языком рассказали энергетикам про актуальную ситуацию с пандемией коронавируса и существующие вакцины.

В рамках мероприятия научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Евгеньевич Седых развеял опасения и массовые заблуждения, связанные с вакцинацией, а также ответил на самые распространенные вопросы.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Встреча прошла в комбинированном формате: часть работников из Новосибирска смогли пообщаться с ученым лично, а коллеги из филиалов присоединились к мероприятию в формате видеоконференции. В обсуждении насущных вопросов о вакцинации приняли участие руководители подразделений компании практически со всех районов Новосибирской области. Кроме того, выступление ученого было записано на видео, поэтому его смогут посмотреть абсолютно все заинтересованные лица в любое удобное для них время.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Данное мероприятие стало частью комплексной работы АО «РЭС», направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности персонала компании. Информационная кампания о пользе вакцинации активно ведется работодателем наряду с другими профилактическими и стимулирующими мероприятиями. Постоянный мониторинг развития ситуации, регулярная дезинфекция, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, расширение электронных каналов взаимодействия между коллегами и с клиентами, возможность пройти тестирование и вакцинацию на рабочем месте и даже лотерея среди работников, поставивших прививку, - вот далеко не полный перечень мер, предпринимаемых АО «РЭС». Все это, безусловно, позволяет компании не только в очередной раз подтвердить статус социально ответственного предприятия, но и минимизировать влияние пандемии на результаты производственной деятельности.

Подробнее - в записи выступления С. Е. Седых.