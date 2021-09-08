Тренинг, который защитит руководителя от провалов

Фото: Тренинговая компания SOVA.

Если попросить руководителя рассказать историю его самого большого факапа, можно выявить одну тенденцию: у многих такой момент случался на самом старте карьеры. И это не удивительно, ведь дети тоже чаще падают, когда только учатся ходить.

В общем, мы решили, что раз уж знаем, где нужно подстелить соломку, почему бы не сделать жизнь молодых руководителей мягче и приятнее?

Тренинг базовых компетенций руководителя - наш ответ большинству провалов молодых управленцев.

Три эксперта, три насыщенных дня и самые актуальные темы!

• День 1-й с Андреем Тилькуновым - «Постановка целей. Вовлечение и мотивация персонала».

• День 2-й с Еленой Васильковой - «Эффективные коммуникации и постановка задач».

• День 3-й с Надеждой Камаловой - «Лидерство и влияние».

70% времени - практика: деловые игры, решение кейсов, генерация идей.

Все это в нашем радушном офисе: Новосибирск, ул. Кавалерийская, 9.

И пусть подчиненные готовятся к встрече с новыми вами!

Старт тренинга с 27 сентября. Бронируйте места!

SOVA. Тренинговая компания

Подробнее о программе тренинга «Базовые компетенции руководителя» - на нашем сайте или по телефону (383) 240-80-25.

Успейте записаться!

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