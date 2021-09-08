В Новосибирске спасатели сняли кольцо-печатку с опухшего пальца школьника

Палец оттек из-за украшения. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске 14-летний подросток надел на большой палец кольцо-печатку. Однако снять украшение не смог — палец сильно опух. В момент инцидента, случившегося накануне, 7 сентября, подросток находился в школе. На место вызвали спасателей.

— После получения просьбы о помощи на место в 16:10 оперативно выехали спасатели. Осмотрев палец, было принято решение перекусили кольцо с помощью слесарного инструмента, — сообщает пресс-служба Спасателей МАСС.

Уже в 16:27 палец школьника освободили от кольцевого плена. Помощь врачей мальчику не понадобилась.

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