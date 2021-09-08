В Новосибирске за два года из аварийного жилья расселят 3425 человек

На данный момент в регионе 1276 авариных домов. Фото: Архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

За два года из аварийных домов в Новосибирске переселят 3425 горожан. Правительство области добьется этого благодаря реализации в регионе нацпроекта. В этот период приобретут и построят жилые помещения, чтобы переселить граждан из аварийных домов. Такая информация отражена на сайте правительства Новосибирской области.

— Регион взял на себя ответственность максимально быстро решить вопрос переселения граждан из аварийных домов. Цель на 2022 и 2023 год — расселить 3425 человек. Основной бюджет — 2,76 миллиардов рублей, 2,46 миллиардов рублей из которых — это средства федерального бюджета, еще 300 миллионов рублей будет направлено из средств муниципальных бюджетов, — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

На сегодняшний день Новосибирская область в списке регионов, который ускорено, как и ранее, решает вопрос переселения людей из аварийных домов. Всего в области на 1 сентября 2021 года признаны аварийными и подлежащими сносу 1276 многоквартирных дома, в которых проживают 24 565 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.