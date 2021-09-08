«Он просто толстенький немного»: новосибирские спасатели пришли на помощь рыжему коту, застрявшему в простенке между ванной и туалетом

Из-за лишнего веса питомец не мог выбраться из западни самостоятельно. Фото: стоп-кадр.

К новосибирским спасателям обратилась жительница Дзержинского района города. Женщина рассказала, ее рыжий кот застрял в простенке между ванной и туалетом. По словам сибирячки, питомец второй день бродил в узком коробе, где расположены сливные трубы. Он жалобно мяукал, не мог развернуться и самостоятельно вылезти из западни. Спасатели выехали на место накануне, 7 сентября.

— Прибыв в квартиру и проведя разведку, спасатели решили снять одну плитку на коробе, которой он был заделан. После этого им удалось подтянуть кота, который переместился из короба под ванну. Спустя несколько минут животное удалось достать из-под ванны и передать хозяйке. Как оказалось, кот был немного толстенький. Скорее всего, лишний вес и стал причиной того, что он не сумел выбраться самостоятельно, — рассказали в службе спасения МАСС.

Спасательная операция заняла примерно 40 минут. Счастливая хозяйка поблагодарила сотрудников службы за освобождение рыжего любимца.

В МАСС напомнили, в случае, если вы стали очевидцем ЧП, или же сами попали в беду, нужно звонить по номерам: 112, 231-06-49.

Смотреть видеосюжет Спасатели пришли на помощь толстенькому коту.

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