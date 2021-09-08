Миф или правда: приводит ли нехватка рабочих мест к массовым дракам между мигрантами?

Чаще мигранты ссорятся за одно место на двоих. Фото: Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мигранты устраивают драки в борьбе за место под солнцем на рабочей территории. Полиция знает об этих потасовках, но детально не разбирается. Так, чуть что, забирает всех, а не самих участников конфликта, сообщает портал NEWS.ru.

— Гастарбайтеры ссорятся между с собой, но это не назвать массовыми драками, да и конфликты эти происходят в случайном порядке из-за борьбы за рабочие места. Работодатель мог пообещать одно и тоже двум рабочим и тут понятное дело конфликт неизбежен, кто первый тому и место, — рассказал порталу бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик.

Юрист отмечает, что сейчас стражи порядка могут зачастую фальсифицировать данные, например, раньше эта тема не вызывала у них никакого интереса. Стоит отметить также, что в основе разногласий не стоят межнациональные конфликты.

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