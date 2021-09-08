Школьница из Новосибирска стала участницей шоу «Кондитер»

Подросток приготовил и украсил торт сам. Фото: стоп-кадр с видео телеканала «Пятница!»

13-летняя школьница Екатерина Зенкова из Новосибирска стала участницей шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым. Новый выпуск показали накануне, 7 сентября, на телеканале «Пятница!». Сибирячка приготовила для конкурса торт по собственному рецепту.

— Давай попробуем, может быть, ты тот самый уникальный талант и кондитер, который в финале всех разорвет, такое тоже может быть. Ты молодец! Ты юный гений! Я говорю тебе — да, — объявил главный член жюри Ренат Агзамов.

Двое других судей также пропустили до полуфинала новосибирскую школьницу. Жюри оценили ее торт на высокую оценку несмотря на то, что, по их мнению, один из слоев торта был недопечен. Таким образом сибирячка прошла в следующий этап конкурса. Ей и другим участникам нужно было повторить торт с мультперсонажем «Валли», который приготовил Ренат Агзамов для Марии Погребняк и ее сыновей. Работу сибиряки оценили высоко, но до суперфинала она не дошла, уступив место другому кондитеру.

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