Пробки в Новосибирске на утро 8 сентября 2021 года: затор на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 8 сентября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 8 сентября 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улицам Котовского и Пархоменко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной и Плахотного. Затруднено движение по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Заторы образовались на улицах Немировича-Данченко и Римского-Корсакова. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.

На правобережье города автолюбители попали в пробку на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Также движение затруднено по улицам Восход, Добролюбова, Кирова и Никитина. Кроме того, сложно проехать по Октябрьской магистрали.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 8 сентября, составил 6 баллов.

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