Сибирячка перевела мошенникам 200 тысяч рублей

Мошенники представились сотрудниками банка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Новосибирской области перевела мошенникам огромную сумму денег. Женщина живет в поселке Марусино и сама не поняла, как такое получилось.

— Мошенники действовали по классической схеме. Они представились сотрудниками банка и решили «помочь» обезопасить женщине ее средства. Таким образом она перевела им 242 тысячи 860 рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 часть 3 УК РФ — «Кража». С пострадавшей они провели профилактическую беседу.