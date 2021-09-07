В Новосибирске воры украли одежду на 2 миллиона рублей

Подозреваемых задержали.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске грабители обчистили складское помещение с одеждой. Они сделали это ночью, когда за контейнером никто не следил.
— Воры проникли на один склад. Они вскрыли стену и залезли во внутрь. В общей сложности они вынесли вещей в общей сумме на 2 миллиона, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 5 ранее не судимых людей.
— Отмечу, что в группировке было 41-летний мужчина и его 18-летний сын, — уточнил источник.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 часть 4 УК РФ — «Кража».
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