В Новосибирске воры украли одежду на 2 миллиона рублей

Подозреваемых задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске грабители обчистили складское помещение с одеждой. Они сделали это ночью, когда за контейнером никто не следил.

— Воры проникли на один склад. Они вскрыли стену и залезли во внутрь. В общей сложности они вынесли вещей в общей сумме на 2 миллиона, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 5 ранее не судимых людей.

— Отмечу, что в группировке было 41-летний мужчина и его 18-летний сын, — уточнил источник.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 часть 4 УК РФ — «Кража».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.