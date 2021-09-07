В Новосибирской области подрались пациенты в больнице

Мужчину доставили в больницу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области подрались пациенты в туберкулезной больнице. Инцидент произошел в дачном поселке Кудряшовский.
— Мужчина находился в больнице, когда между ним и другим пациентом произошел конфликт. Пострадавшего доставили в больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Врачи диагностировали у сибиряка рассеченную рану над бровью. «Комсомолка» рассказывала историю молодой матери, подравшейся в больнице с подростком. Конфликт произошел в очереди на вакцинацию. Все произошло потому что парень пытался пройти в кабинет без очереди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер