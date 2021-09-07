В Новосибирской области подрались пациенты в больнице

Мужчину доставили в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области подрались пациенты в туберкулезной больнице. Инцидент произошел в дачном поселке Кудряшовский.

— Мужчина находился в больнице, когда между ним и другим пациентом произошел конфликт. Пострадавшего доставили в больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у сибиряка рассеченную рану над бровью. «Комсомолка» рассказывала историю молодой матери, подравшейся в больнице с подростком. Конфликт произошел в очереди на вакцинацию. Все произошло потому что парень пытался пройти в кабинет без очереди.

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